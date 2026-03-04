ECONOMIE
Kabinet overweegt marineschip naar Middellandse Zee te sturen

woensdag, 04 maart 2026 om 11:45
DEN HAAG (ANP) - Het kabinet overweegt een marineschip naar de Middellandse Zee te sturen. Frankrijk heeft daarom gevraagd, schrijven minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA) en Dilan Yeşilgöz (Defensie, VVD) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.
Het gaat om de defensieve inzet van het luchtverdedigings- en commandofregat Zr. Ms. Evertsen. Parijs wil dat dit schip het Franse vliegdekschip Charles de Gaulle in het oosten van de Middellandse Zee gaat ondersteunen.
De Evertsen maakt op dit moment al onderdeel uit van het vlootverband dat met de Charles de Gaulle vaart. Maar voor een inzet in het oosten van de Middellandse Zee is politieke toestemming nodig. Frankrijk wil het vliegdekschip daar inzetten om mee te helpen de handel en de aanvoer van olie en gas te beschermen.
