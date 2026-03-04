Man (82) doodgedrukt in autosloperij: kraanmachinist zag hem over het hoofd

Een 82-jarige man kwam woensdag in München om het leven nadat hij in een auto was gestapt die op het punt stond te worden gerecycled. De kraanmachinist had hem niet gezien en verpulverde de auto met de bejaarde erin.

Volgens de Süddeutsche Zeitung was de man op een onbewaakt moment in het voertuig geklommen. Waarom hij dat deed, is niet duidelijk. Ook is onbekend of hij de eigenaar van de auto was.

Dak ingedrukt door schrootgrijper

Een grote schrootgrijper drukte het dak van het voertuig plat. Daarna werd de auto omgedraaid om verder verwerkt te worden in de pletterinstallatie.

Op dat moment zag een ooggetuige tot zijn schrik het lichaam van de bejaarde man in het wrak liggen. De werkzaamheden werden direct stilgelegd. Hulpdiensten rukten massaal uit, maar hulp mocht niet meer baten.

Zware verwondingen

De politie laat weten dat de brandweer hydraulische spreiders moest inzetten om het lichaam uit het volledig vervormde voertuig te bevrijden. De 82-jarige overleed aan "meerdere verwondingen verspreid over het lichaam".

Hoe het kon dat de man ongemerkt in de auto terechtkwam en waarom hij niet werd opgemerkt voordat de sloop begon, wordt momenteel onderzocht. De autoriteiten zijn een officieel onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeluk.

Nachtmerrie

Het incident roept vragen op over de veiligheidsprocedures op het terrein. Een nachtmerrie voor het slachtoffer, de nabestaanden en voor de medewerkers van de autosloperij.