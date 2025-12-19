ECONOMIE
Kabinet past wettekst verbod verheerlijking terrorisme aan

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 december 2025 om 16:27
anp191225185 1
DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet heeft de wettekst over het strafbaar stellen van het verheerlijken van terrorisme aangepast na 15.000 reacties die binnenkwamen op het voorstel. Zo is het woord "verheerlijken" aangepast en staat er in de tekst nu dat het om "verregaand loven of prijzen" van een terroristische daad gaat.
Veel mensenrechtenorganisaties hadden zorgen geuit over de wet, omdat mensen al snel strafbaar konden zijn als ze iets zeiden over een terroristische aanslag of over terroristisch gedachtegoed. Ook als dat geen steun was.
Steun betuigen aan een terroristische organisatie is ook verduidelijkt. Het gaat er volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid om dat mensen geënthousiasmeerd worden voor het doel van de terroristische organisatie of worden overgehaald om aanslagen te plegen.
Het kabinet wil hiervoor celstraffen instellen van maximaal twee of drie jaar.
