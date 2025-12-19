Skeletonster Bos achtste bij wereldbekerwedstrijd in Letland

SIGULDA (ANP) - Het is skeletonster Kimberley Bos opnieuw niet gelukt op het erepodium te eindigen van een wereldbekerwedstrijd. De 32-jarige Edese kwam vrijdag in Sigulda in Letland niet verder dan de achtste plaats. Een dag eerder eindigde regerend wereldkampioene Bos als vijfde.

Bos lag na de eerste heat nog op de tweede plaats, net als donderdag. De winnares van olympisch brons bij de Spelen van Beijing in 2022 viel in de tweede omloop ver terug.

De zege ging voor de tweede dag op rij naar de Belgische Kim Meylemans, die de Tsjechische Anna Fernstaedt (0,08 seconden) en de Britse Amelia Coltman (0,14) achter zich hield. Meylemans verstevigde dankzij de zege de leiding in de wereldbekerstand.

Wereldbekerwedstrijden

De skeletonsters kwamen in Sigulda twee keer in actie, omdat de vorige wereldbekerwedstrijd in Innsbruck niet doorging om veiligheidsredenen. Bij de andere twee wereldbekerwedstrijden eindigde Bos, die al zeker is van deelname aan de Olympische Spelen in februari, als elfde en zevende.

De volgende wereldbekerwedstrijd is 2 januari in Winterberg.