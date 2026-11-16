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Kabinet probeert volgend jaar asielzoekers naar Rwanda te sturen

Samenleving
door anp
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WENEN (ANP) - In Rwanda moet een uitzetcentrum komen waar Nederland uitgeprocedeerde asielzoekers uit de regio naartoe stuurt. Volgend jaar zet het kabinet stappen om de eerste mensen weg te sturen. Buitenlandminister Tom Berendsen (CDA) heeft daarvoor maandag de eerste officiële stappen gezet samen met Oostenrijk, Duitsland, Denemarken en Griekenland.
Het gaat voorlopig hooguit om tientallen migranten uit de vijf landen bij elkaar. Het kabinet ziet het vooral als proef om aan te tonen dat het wegsturen op deze manier mogelijk is, en gaat ervan uit dat de zaken eerst voor de rechter komen. Daarom is nog onzeker of de eerste mensen in 2027 daadwerkelijk worden uitgezet naar wat ook wel de "terugkeerhub" in Rwanda wordt genoemd.
De afspraken draaien om asielzoekers die niet in Nederland mogen blijven, maar ook niet naar hun herkomstland kunnen worden teruggestuurd. Voor nu komen alleen alleenstaande mannen afkomstig uit Afrikaanse landen ervoor in aanmerking.
De vijf Europese landen ondertekenen begin volgend jaar een verklaring met Rwanda, waar Nederland mogelijk nog een concreter akkoord aan toevoegt. Het kabinet zou ook met enkele andere landen buiten de EU gesprekken hebben gevoerd voor soortgelijke wegstuurcentra.
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