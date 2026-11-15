Op zoek gaan naar een nieuw bed is een bijzondere ervaring. De schoenen gaan uit en je mag languit op de ene na de andere matras. Voel jij je het lekkerst op een H2, H3 of toch H4? Die keuze maak je in de winkel vaak eerst, maar het zegt allemaal weinig. “De hardheid die fabrikanten opgeven klopt vaak niet”, schrijft de Duitse consumentenorganisatie Stiftung Warentest . De testers hebben inmiddels 116 matrassen beoordeeld, waarvan elf nieuw.

Waarom de hardheid weinig zegt

Er bestaat geen vaste norm voor hardheid. H3 bij het ene merk voelt bij een ander als H2. Volgens Stiftung Warentest bepaalt de hardheid bovendien niet hoe goed je ligt. Je kiest hem dus op gevoel: wat jij prettig vindt.

Belangrijker is of een matras je lichaam goed ondersteunt. De testers keken daarvoor naar zeven lichaamstypes, van smal en recht tot breed bij de schouders of de heupen. Voor elk type testten ze of de wervelkolom recht blijft, op de rug en op de zij.

Een goed product kost in de huidige test maar zo'n 130 euro. - Stiftung Warentest

Een goede matras voor 129 euro

De prijzen in de test lopen van ongeveer 70 tot 1.300 euro. De goedkoopste goede is de Livarno Comfort Plus van Lidl, een schuimmatras van 129 euro. Die kreeg een 2,1, wat in Duitsland “goed” is, en past volgens de test bij alle zeven lichaamstypes.

Ook een nieuw model van Ikea zit in de test, net als matrassen van Emma, Bett1 en Tempur. De cijfers per model staan achter een betaalmuur.

Zo verdeelden de testers de punten:

Onderdeel Aandeel in het cijfer Ligeigenschappen 35 procent Duurzaamheid 25 procent Comfort 10 procent Hoes 10 procent Gezondheid en milieu 10 procent Hanteerbaarheid en etiket 10 procent

Schuim of veren?

Een matras met pocketveren of latex heeft een open opbouw. Die blijft volgens de testers in de zomer koeler dan schuim. Slaap je snel warm, dan is dat een reden om voor veren te kiezen.

Hierop let je in de winkel

Probeer op je zij én je rug. De testers keken naar beide houdingen; lig in de winkel zoals je slaapt.

De testers keken naar beide houdingen; lig in de winkel zoals je slaapt. Slaap thuis proef. Twijfel je, kies dan een winkel waar je de matras thuis kunt proberen en lees vooraf de voorwaarden voor terugsturen.

Twijfel je, kies dan een winkel waar je de matras thuis kunt proberen en lees vooraf de voorwaarden voor terugsturen. Topper niet te zacht. Een te zachte topper maakt een goede matras slechter.

Een te zachte topper maakt een goede matras slechter. Kindermatras te klein? Komt het hoofd of de voet van je kind binnen tien centimeter van de rand, dan is een grotere nodig.

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