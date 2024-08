Kabinet roept Iran op tot 'maximale terughoudendheid'

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet heeft Iran opgeroepen "maximale terughoudendheid" te betrachten in de oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Dat schrijft buitenlandminister Caspar Veldkamp, die de oproep heeft overgebracht aan zijn Iraanse evenknie, op X.

Gevreesd wordt voor een directe oorlog tussen Iran en Israël, nadat een Hamas-kopstuk werd gedood in de Iraanse hoofdstad Teheran. Iran verdenkt Israël van de aanval, maar dat land ontkent. Sindsdien dreigt Iran met vergeldingsaanvallen.

"Ik heb mijn ernstige zorgen geuit over de oplopende spanningen in de regio", aldus Veldkamp. "Nederland pleit via alle diplomatieke wegen voor de-escalatie."