Drie personen opgepakt in Barneveld om tijdelijk vermist meisje

BARNEVELD (ANP) - In Barneveld zijn zaterdagmiddag drie mensen opgepakt na een melding eerder op de dag over een vermist jong kind. Dat meisje is inmiddels terecht en herenigd met haar ouders, meldt de politie. Een woordvoerster kan nog weinig meedelen over wat er aan de hand was. Er wordt onderzocht wat het verband is tussen de drie verdachten en het kind.

Eén van de drie is aangehouden in de buurt van de woning van het meisje, de twee andere zijn door de politie uit een woning aan de Columbusstraat gehaald. De politie wil nog niet zeggen of het meisje bij de verdachten is aangetroffen.