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Kabinet schetst scenario's box 3, kosten schatkist tot 20 miljard

Samenleving
door anp
dinsdag, 15 september 2026 om 17:11
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DEN HAAG (ANP) - Het kabinet heeft de Tweede Kamer vier verschillende scenario's voorgelegd voor de toekomst van de belasting op inkomsten uit vermogen (box 3). De nadelige gevolgen voor de schatkist in de jaren tot en met 2035 kunnen, afhankelijk van de gekozen richting, oplopen tot bijna 20 miljard euro.
In de Eerste Kamer ligt een veelbesproken wetsvoorstel voor een heffing op het daadwerkelijk behaalde rendement op spaargeld en beleggingen. Rechtse partijen, waaronder ook de coalitiepartij VVD, vallen er evenwel over dat beleggers daarin jaarlijks een aanslag krijgen over de waardestijging van hun portefeuille. Zij willen dat alleen de winst bij verkoop wordt belast.
In de senaat dreigt het voorstel daardoor te sneuvelen. Om dat te voorkomen, kan een wijzigingsvoorstel (novelle) uitkomst bieden. Als daarin alle wensen van dwarsliggende partijen worden meegenomen, ligt de opbrengst in de jaren tot en met 2035 al vele miljarden lager. Sneuvelt het wetsvoorstel en wordt per 2030 een vermogenswinstbelasting ingevoerd, dan loopt dat op tot bijna 20 miljard euro.
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