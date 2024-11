Kabinet schuift met bijna 700 miljoen voor wegprojecten

DEN HAAG (ANP) - Met bijna 700 miljoen euro wil het kabinet de doorstroming op de weg verbeteren. Het geld komt uit potjes voor aanlegprojecten die op dit moment stilstaan, heeft minister Barry Madlener (Infrastructuur) bekendgemaakt. Van een groot deel is nog niet duidelijk hoe het precies moet worden uitgegeven.

Het vorige kabinet pauzeerde zeventien bouwplannen voor wegen en vaarwegen vanwege gebrek aan geld, personeel en stikstofruimte. Madlener schuift 200 miljoen euro naar het 'opstarten' van een of meerdere van die bouwplannen. Om welke projecten het gaat, is niet bekend.

Daarnaast gaat 206 miljoen euro naar maatregelen om de doorstroming rond de gepauzeerde projecten te verbeteren. Regio's kunnen dat geld onder meer gebruiken om het openbaar vervoer en de fiets te stimuleren of sluipverkeer aan te pakken. Bij knooppunt Hoevelaken is daar bijvoorbeeld 50 miljoen euro voor, bij de A2 tussen Deil en Vught 54 miljoen en bij de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem 16 miljoen euro.

Betere doorstroming

Voor een "betere doorstroming op het hoofdwegennet" wil het kabinet nog eens 290 miljoen euro opzijzetten. Regio's kunnen voorstellen doen voor kleinere maatregelen die ze snel kunnen uitvoeren, waarover komend voorjaar een definitief besluit wordt genomen.

Het bedrag van 206 miljoen is specifiek bedoeld om problemen aan te pakken die de gepauzeerde projecten hadden moeten oplossen, voor de pot van 290 miljoen euro geldt dat niet. Madlener stelt wel als voorwaarden voor de regioplannen dat stikstof niet in de weg ligt en dat er geen personeel van Rijkswaterstaat voor nodig is.

De meeste van de zeventien gepauzeerde projecten blijven voorlopig dus stilstaan. Het is nog steeds de bedoeling om ze uiteindelijk weer op te starten, zegt een woordvoerder van minister Madlener. Maar de 700 miljoen euro die nu bij de projecten wordt weggehaald, zal dan weer ergens anders vandaan moeten komen.