Oordeel over schrappen veroordeling Trump in New York uitgesteld

NEW YORK (ANP) - Een rechtbank in New York komt pas later met een oordeel over het schrappen van de veroordeling van aankomend president Donald Trump in de zogenoemde zwijggeldzaak. Rechter Juan Merchan zou zich daar eigenlijk op dinsdag over uitspreken, maar aanklagers en de advocaten van Trump zijn het volgens CNN eens geworden over het stilleggen van de zaak tot 19 november.

Aanklagers beraden zich op wat de verkiezingsoverwinning van Trump betekent voor de zaak. Die draait om zwijggeldbetalingen aan pornoster Stormy Daniels, die zegt het bed met Trump gedeeld te hebben. Zij kreeg in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016 zwijggeld van de toenmalige fixer van Trump. Een jury oordeelde dit jaar dat Trump schuldig is aan het vervalsen van zakelijke documenten om te verhullen dat hij die advocaat terugbetaalde.

Trump zou op 26 november zijn straf horen, maar het is zeer de vraag of dat doorgaat. Zijn advocaten dringen aan op het schrappen van de veroordeling vanwege een uitspraak van het Hooggerechtshof. Dat hof oordeelde nadat Trump al was veroordeeld in New York dat presidenten verregaande onschendbaarheid genieten tegen strafvervolging.

Zwijggeldbetaling

Trump was weliswaar nog geen president toen de zwijggeldbetaling plaatsvond, maar volgens zijn advocaten is wel bewijsmateriaal gebruikt dat verband houdt met zijn presidentschap. Merchan kan besluiten dat de strafzaak moet worden overgedaan of hij kan verder gaan en de volledige tenlastelegging ongeldig verklaren.

De aankomende president is ook verwikkeld in meerdere andere strafzaken, die onder meer verband houden met pogingen zijn verkiezingsnederlaag in 2020 teruggedraaid te krijgen. Trump lijkt daar de komende tijd weinig te vrezen te hebben. Twee van die zaken vallen onder het ministerie van Justitie en dat vervolgt geen zittende presidenten. Speciaal aanklager Jack Smith bekijkt volgens Amerikaanse media al hoe de zaken in Florida en hoofdstad Washington afgebouwd kunnen worden.

Een vierde strafzaak wordt tegen Trump gevoerd in Georgia. Die zaak loopt vertraging op door onthullingen over een romantische relatie tussen aanklager Fani Willis en een van de juristen die ze had ingehuurd voor de vervolging van Trump. De advocaten van de aankomende president en andere verdachten omschrijven dat als belangenverstrengeling en proberen haar van de zaak gehaald te krijgen.