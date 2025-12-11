Finse president: dichter bij vredesdeal voor Oekraïne dan ooit

AMSTERDAM (ANP) - Oekraïne en Rusland zijn dichter bij het bereiken van een vredesovereenkomst dan ooit, zei de Finse president Alexander Stubb donderdag bij een lezing aan de Universiteit van Amsterdam. "Maar we zijn er nog niet, en er kan nog van alles gebeuren."

Stubb zei dat er over drie documenten wordt onderhandeld, waaronder een 20-puntenplan dat gebaseerd is op een Amerikaans 28-puntenplan. Volgens Stubb zijn punten geschrapt over het beperken van het Oekraïense leger en "kwesties over grondgebied".

Daarnaast is er een document over Amerikaanse veiligheidsgaranties, zei hij. "Op dat gebied zijn we er wel, denk ik." Het laatste document gaat over de wederopbouw van Oekraïne. "Daar zijn we nog niet vanwege de kwestie over grondgebied." Eerder op de dag zei de Duitse bondskanselier Friedrich Merz dat Oekraïne voorstellen naar de VS heeft gestuurd over het afstaan van grondgebied.

Stubb verliet de universiteit eerder dan gepland voor een ontmoeting tussen Europese bondgenoten in Den Haag.