ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Finse president: dichter bij vredesdeal voor Oekraïne dan ooit

Samenleving
door anp
donderdag, 11 december 2025 om 15:53
anp111225144 1
AMSTERDAM (ANP) - Oekraïne en Rusland zijn dichter bij het bereiken van een vredesovereenkomst dan ooit, zei de Finse president Alexander Stubb donderdag bij een lezing aan de Universiteit van Amsterdam. "Maar we zijn er nog niet, en er kan nog van alles gebeuren."
Stubb zei dat er over drie documenten wordt onderhandeld, waaronder een 20-puntenplan dat gebaseerd is op een Amerikaans 28-puntenplan. Volgens Stubb zijn punten geschrapt over het beperken van het Oekraïense leger en "kwesties over grondgebied".
Daarnaast is er een document over Amerikaanse veiligheidsgaranties, zei hij. "Op dat gebied zijn we er wel, denk ik." Het laatste document gaat over de wederopbouw van Oekraïne. "Daar zijn we nog niet vanwege de kwestie over grondgebied." Eerder op de dag zei de Duitse bondskanselier Friedrich Merz dat Oekraïne voorstellen naar de VS heeft gestuurd over het afstaan van grondgebied.
Stubb verliet de universiteit eerder dan gepland voor een ontmoeting tussen Europese bondgenoten in Den Haag.
loading

POPULAIR NIEUWS

262075950_l

Een nieuw virus waart over de wereld: hoe bang moeten we zijn?

5125769_l

De kinderen zijn het huis uit: 7 tips om een stuk goedkoper uit te zijn

generated-image

Het is nóg erger: hoe Trump 4 EU‑landen probeert los te weken

dan-gold-E6HjQaB7UEA-unsplash

Dit is waarom bewerkt voedsel nog slechter is voor tieners dan je dacht

elena-leya-rQ5Xkb5-1A8-unsplash

Stofje in pure chocolade lijkt je biologische klok te vertragen

shutterstock_2520821443

Als Parkinson in het water zit: hoe schoon milieu hersenziektes kan voorkomen

Loading