Kabinet snijdt in procedures voor snellere uitbreiding stroomnet

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil de doorlooptijd van uitbreidingen van het stroomnet drastisch inkorten door vergunningsprocedures te schrappen of te vereenvoudigen. Dat is volgens staatssecretaris Jo-Annes de Bat (Klimaat en Groene Groei, CDA) nodig om vaart te maken met de aanpak van het ruimtegebrek op het elektriciteitsnet, ook wel netcongestie genoemd.

In sommige regio's kunnen bedrijven of nieuwe woonwijken nu al geen nieuwe of zwaardere aansluiting op het stroomnet krijgen. De aanpak van dat probleem is "een absolute topprioriteit", verzekert De Bat. "Het uitbreiden van het stroomnet kost nu veel te veel tijd. Dat kunnen we ons simpelweg niet veroorloven."

Het kabinet kiest voor aanpassingen van bestaande regelgeving, in plaats van een nieuw wetsvoorstel. Daarmee kan volgens De Bat sneller resultaat worden geboekt. Deze aanpak moet leiden tot minder en kortere rechtszaken van omwonenden die niet zitten te wachten op bijvoorbeeld een nieuw verdeelstation in hun buurt. Bezwaren worden niet drie keer maar één keer behandeld, direct door de Raad van State als hoogste bestuursrechter.

Vergunningen

Daarnaast wil het kabinet een aantal verplichte vergunningen schrappen. Zo kunnen volgens De Bat tientallen bouwprojecten enkele maanden tot wel anderhalf jaar sneller worden gerealiseerd. In Brussel is toestemming gevraagd om uitbreidingen van het stroomnet ook vrij te stellen van een stikstofvergunning. Een argument daarbij is dat ze op termijn helpen de uitstoot juist te verlagen.

De Bat maakt een vergelijking met de Crisis- en herstelwet uit 2010. Die zorgde ervoor dat de bouw een impuls kreeg in de nasleep van de mondiale kredietcrisis. Een belangrijk verschil is evenwel dat bedrijven destijds in barre economische tijden om werk zaten te springen. Nu vormen, naast regelgeving, eerder hardnekkige tekorten aan personeel en materialen een belemmering.

Het kabinet zet daarnaast in op "slimmer gebruik" van het stroomnet. Met name bedrijven worden aangemoedigd hun piekverbruik te verplaatsen naar andere momenten op de dag. Dat zou direct ruimte vrij moeten maken. Ook moet het onder voorwaarden mogelijk worden het stroomnet wat zwaarder te belasten, door de capaciteit te benutten die normaal wordt vrijgehouden om storingen op te vangen.