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Houthi's veroveren eiland in zeestraat Bab al-Mandeb

Samenleving
door anp
vrijdag, 11 september 2026 om 14:07
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PERIM (ANP/AFP/RTR) - De Houthi's hebben het Jemenitische eiland Perim in de zeestraat Bab al-Mandeb veroverd, meldden Jemenitische regeringsbronnen en ooggetuigen aan internationale persbureaus. Daardoor controleren ze nu vrijwel al het gebied rondom die belangrijke zeestraat.
De door Iran gesteunde Houthi's zijn de laatste dagen snel opgerukt in het zuiden van Jemen, ten koste van de internationaal erkende regering van Jemen. Enkele steden werden ingenomen, zoals Mokha en Dhubab. De bronnen meldden dat de regeringstroepen donderdag al Perim hadden verlaten, waardoor de Houthi's zonder tegenstand het eiland konden overnemen.
Bab al-Mandeb is cruciaal voor de scheepvaart tussen de Middellandse Zee en de Arabische Zee. Sinds het begin van de oorlog in Iran en de blokkade van de Straat van Hormuz is de zeestraat tussen Jemen en Djibouti bovendien belangrijker geworden voor de export van Saudische olie.
De Houthi's hebben tijdens de Gaza-oorlog veelvuldig schepen op de Rode Zee onder vuur genomen die banden hadden met Israël, de Verenigde Staten of hun bondgenoten. De afgelopen maanden zijn meerdere Saudische schepen aangevallen. Daarom wordt gevreesd voor een verdere verstoring van de scheepvaart, nu de Houthi's hun controle over de zeestraat Bab al-Mandeb hebben vergroot. Maar de Jemenitische beweging heeft vrijdag verklaard dat er "geen reden voor internationale zorgen" bestaat. "De vrijheid van scheepvaart en internationale handel op de Rode Zee en Bab al-Mandeb zijn veilig", zei een lid van de Houthi's tegen een Arabische krant. "Vanuit Jemen dreigt geen gevaar."
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