DEN HAAG (ANP) - Het marineschip Zr. Ms. Evertsen gaat naar de Rode Zee om vrachtschepen te helpen beschermen tegen aanvallen van de Jemenitische Houthi-rebellen. Dat melden de ministers Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA) en Dilan Yeşilgöz (Defensie, VVD) aan de Tweede Kamer.

De Evertsen draagt vanaf half december tot begin januari bij aan een EU-missie in de Rode Zee. Het luchtverdedigings- en commandofregat is al anderhalve maand in de regio aanwezig, waar het wacht op een mogelijke inzet om de doorvaart in de Straat van Hormuz mogelijk te maken. Die missie is afhankelijk van een bestand tussen Iran en de Verenigde Staten, en dat laat op zich wachten.

Het marineschip gaat koopvaardijschepen begeleiden en beschermen tegen mogelijke aanvallen. Een vrije en veilige doorvaart door de Rode Zee is volgens het kabinet van belang voor de Nederlandse welvaart. "Daarnaast laat Nederland met de aanwezigheid van het schip zien het belemmeren van de vrije doorvaart niet te accepteren."