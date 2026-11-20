DEN HAAG (ANP) - De politie kan nog altijd rekenen op extra geld, ook nu het belastingplan van het kabinet met linkse steun is aangenomen in de Tweede Kamer en rechtse partijen die het kabinet ermee wilde paaien, tegen hebben gestemd. Mede naar aanleiding van gesprekken met PVV-afsplitser Gidi Markuszower krijgt de politie er de komende jaren 95 miljoen euro bij.

"Dat bedrag staat", zei justitieminister David van Weel (VVD) desgevraagd na afloop van de ministerraad. Markuszower vond de toezegging aanvankelijk reden genoeg om voor het belastingplan te stemmen. Die steun kwam evenwel in een ander daglicht te staan toen hij het vertrouwen in het kabinet opzegde. Ook stemde zijn zevenkoppige fractie uiteindelijk toch tegen het belastingplan.

Van Weel heeft desondanks geen spijt van de handreiking aan de rechtse fractie. "Ik ben voor mijn begroting blij met het extra geld dat ik heb gekregen en ik ga daar goede dingen mee doen", aldus de bewindsman.