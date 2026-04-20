Kabinet trekt ruim 950 miljoen euro uit voor energiemaatregelen

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet trekt 627 miljoen euro uit om de gestegen energieprijzen voor burgers, ondernemers, vissers en boeren te verzachten. Ook wordt 340 miljoen euro verminderd aan belastingen. Het wordt voor een groot deel betaald door andere belastingen, zoals de accijnzen op alcohol, te verhogen.

Er gaat 195 miljoen euro naar het Noodfonds Energie, de visserijsector krijgt 25 miljoen euro om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen, boeren krijgen eenzelfde bedrag om minder kunstmest en energie te gebruiken. Werknemers kunnen een hogere vergoeding per gereden kilometer krijgen: het belastingvrije deel wordt 25 cent in plaats van de huidige 23 cent. Dit geldt met terugwerkende kracht voor heel 2026. De wegenbelasting voor zakelijke busjes wordt gehalveerd en vrachtwagens betalen in de tweede helft van dit jaar het minimumtarief aan wegenbelasting.