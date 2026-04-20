Twee mannen opgepakt voor brandstichting synagoge Londen

door anp
maandag, 20 april 2026 om 11:28
anp200426087 1
LONDEN (ANP/AFP/RTR) - De Londense politie heeft twee verdachten gearresteerd in verband met een poging tot brandstichting bij een synagoge in Noord-Londen. Het gaat om mannen van 17 en 19 jaar oud.
Het incident vond in de nacht van zaterdag op zondag plaats. De politie ziet mogelijk een verband tussen een reeks recente aanslagen op joodse doelen in heel Londen van de afgelopen weken en Iran. De brand veroorzaakte lichte rookschade aan een kamer, nadat een fles met "een soort brandversneller" door een raam was gegooid. Er zijn geen gewonden gemeld. In totaal zijn er volgens Matt Jukes, adjunct-commissaris van de Metropolitan Police, vijftien arrestaties verricht naar aanleiding van zes afzonderlijke incidenten tegen joodse doelen, vertelde hij de BBC.
Tijdens een persconferentie op zondag zei adjunct-assistent-commissaris Vicki Evans volgens de BBC dat de aanslagen online waren opgeëist door een groep genaamd Ashab al-Yamin. De groep had eerder aanslagen op joodse doelen in heel Europa geclaimd.
collage

1238822561 1396416947

us-president-donald-trump-left-ayatollah-mojtaba-khamenei-right

anp200426053 1

IMG_3649

