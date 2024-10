DEN HAAG (ANP) - De omstreden Palestijnse activist Mohammed Khatib, die volgende week een spreekbeurt zou houden op een bijeenkomst van de Radboud Universiteit in Nijmegen, komt Nederland niet in. Dat hebben de ministers David van Weel (Justitie en Veiligheid) en Marjolein Faber (Asiel en Migratie) in een verklaring laten weten. Zij vinden zijn komst "zeer onwenselijk".