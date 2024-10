AFM staat handel in aandeel bussenfabrikant Ebusco weer toe

AMSTERDAM (ANP) - Beleggers kunnen vrijdag bij de beursopening in Amsterdam weer handelen in het aandeel van de noodlijdende bussenfabrikant Ebusco. Dat heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bekendgemaakt, nadat de toezichthouder donderdagmiddag de handel had stilgelegd om een belangrijke aandeelhoudersvergadering die bezig was bij het bedrijf. Die verliep goed voor Ebusco, want de firma kreeg goedkeuring voor het ophalen van extra geld en het benoemen van Christian Schreyer als topman.

Het ophalen van 36 miljoen euro verloopt door extra aandelen uit te geven. Ook stemden aandeelhouders in met het plan om aandelen samen te voegen. Vijf aandelen van Ebusco worden samengevoegd tot één om de marktwaarde per aandeel te verhogen.

Het aandeel noteerde donderdagmiddag voor de handelsonderbreking ongeveer 20 procent lager op een dieptepunt van 41 cent, uit zorgen over de toekomst van het bedrijf. Bij de beursgang drie jaar geleden was een aandeel nog 23 euro waard.