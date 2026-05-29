Kabinet vindt plan Netanyahu voor Gaza uitermate zorgelijk

DEN HAAG (ANP) - Het plan van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu om een groter deel van de Gazastrook te bezetten is "uitermate zorgelijk", zegt minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA). Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt-het-vuren.

"Dit is een verdere escalatie", aldus de bewindsman. Netanyahu heeft aangekondigd dat zijn land tot 70 procent van Gaza wil innemen. Op dit moment bezetten de Israëlische strijdkrachten iets meer dan de helft van de Palestijnse kuststrook.

Sinds oktober geldt een staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas. Maar er vallen bijna dagelijks doden door Israëlische aanvallen. Er zijn sinds oktober al meer dan 850 doden aan Palestijnse kant gevallen door Israëlische acties.

Een uitbreiding van de bezetting zal de humanitaire situatie in Gaza niet verbeteren en die is al "erbarmelijk", aldus Berendsen. Israël laat dagelijks veel minder vrachtwagens met hulp binnen dan is afgesproken. Ook mogen veel goederen het gebied niet in.