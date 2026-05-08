Kabinet voelt verantwoordelijkheid alle passagiers te repatriëren

door anp
vrijdag, 08 mei 2026 om 10:14
DEN HAAG (ANP) - Nederland is "in principe" alleen verantwoordelijk voor de repatriëring van Nederlandse reizigers van het cruiseschip m/v Hondius, aldus minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA). "Maar we voelen wel degelijk de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat iedereen uiteindelijk ook veilig thuiskomt", voegt hij eraan toe.
Het cruiseschip is op dit moment onderweg van Kaapverdië naar Tenerife. Daar komt het dit weekeinde aan. Verscheidene opvarenden zijn gestorven aan het hantavirus. Berendsen werkt samen met onder meer Spanje, de Wereldgezondheidsorganisatie en het ministerie van VWS om "ervoor te zorgen dat passagiers op een veilige manier straks zorg krijgen en van boord kunnen".
Over hoe de "heel complexe" operatie op Tenerife gaat verlopen, kan de bewindsman nog weinig kwijt. "De specifieke details daarvan, op het moment dat die helemaal helder zijn, gaan we eerst delen met de passagiers zelf en de naasten van de passagiers, voordat we dat openlijk doen."
