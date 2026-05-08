Atlete Felix wil in Amerikaanse estafetteploeg op Spelen 2028

Sport
door anp
vrijdag, 08 mei 2026 om 10:24
LOS ANGELES (ANP/RTR) - De Amerikaanse atlete Allyson Felix wil met de gemengde estafetteploeg op de 4x400 meter deelnemen aan de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De 40-jarige zevenvoudig olympisch kampioene kondigde onlangs haar rentree aan.
"Het zou voor mij ideaal zijn als ik de estafettegroep voor de gemengde estafette 4x400 meter haal", zei de meest succesvolle olympische atlete aller tijden, bij de Today Show. "Het is een grote opgave om terug op dat niveau te komen, maar ik kijk ernaar uit om het te proberen."
De in Los Angeles geboren Felix beëindigde haar carrière in 2022 met elf olympische medailles. Ze is al de oudste Amerikaanse atlete die meedeed aan een olympische estafette met haar goud van Tokio in 2021 op de 4x400 meter op 35-jarige leeftijd.
