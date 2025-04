Kabinet vult het ene gat met het andere, oordeelt FNV

UTRECHT (ANP) - Met de plannen die het kabinet in zijn voorjaarsnota presenteert, wordt het ene gat met het andere gevuld, is het oordeel van vakbond FNV. Mensen worden "hapsnap" ondersteund met bijvoorbeeld een lagere energiebelasting en het bevriezen van de sociale huren, "maar het wordt betaald uit bezuinigingen die mensen weer keihard raken met daarnaast hogere belastingen op inkomen", zegt interim-voorzitter Henk de Jong van FNV.

Hij kraakt de verkorting van de periode waarin mensen een WW-uitkering kunnen ontvangen. "Als deze botte bezuiniging doorgaat kan niemand meer met droge ogen zeggen dat we in Nederland een fatsoenlijke bescherming tegen werkloosheid hebben", zegt hij. Ook bezuinigingen bij ministeries doen volgens hem pijn, bijvoorbeeld bij ambtenaren die op de nullijn zitten. "Dat leidt uiteindelijk tot alleen maar meer uitvoeringsproblemen en we hebben met de verschillende affaires en schandalen gezien wat de resultaten daarvan kunnen zijn."