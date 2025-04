Wielrenster Longo Borghini wint Brabantse Pijl

OVERIJSE (ANP) - Wielrenster Elisa Longo Borghini heeft haar rentree in het peloton bekroond met winst van de Brabantse Pijl. De Italiaanse kampioene kwam solo over de streep in Overijse, na een koers van ruim 125 kilometer.

Longo Borghini liep bijna twee weken geleden een hersenschudding op bij een valpartij in de Ronde van Vlaanderen. In de Brabantse Pijl was ze meteen de sterkste, net als vorig jaar. Ze plaatste haar beslissende demarrage op de Moskesstraat, de voorlaatste helling van de wedstrijd. Niemand kon haar volgen.

Marianne Vos sprintte naar de tweede plek en kwam 6 seconden na de Italiaanse winnares over de finish. Haar landgenote Femke Gerritse eindigde als derde.