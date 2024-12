Kabinet: school moet ook na afstuderen jongere naar baan helpen

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil scholen verplichten om jongeren tot 27 jaar van het mbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs langer te ondersteunen met het vinden van een baan. Datzelfde geldt voor vroegtijdige schoolverlaters. Ook als de jongeren van school zijn, moet de onderwijsinstelling hulp blijven bieden. Dat staat in een wetsvoorstel waar het kabinet maandag mee komt.

Scholen moeten zelf vastleggen hoe zij dit gaan organiseren. De hulp moet in elk geval nog een jaar na het afstuderen worden geboden, en in het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs is "op verzoek van de jongere" ook nog in het jaar daarna hulp mogelijk.

Gemeenten, scholen en zogenoemde doorstroompunten (waar organisaties samenwerken om te voorkomen dat jongeren zonder startkwalificaties van school gaan) worden verplicht samen te werken aan de ondersteuning. De nieuwe wet moet "een brug slaan" tussen deze organisaties onderling en met werkgevers.

Het kabinet vindt ingrijpen nodig, zegt onderwijsminister Eppo Bruins. "Een te grote groep jongeren valt in de cruciale overgang van school naar werk buiten de boot. Terwijl we een enorm tekort hebben aan vakmensen." Hij wijst op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek: er zijn ruim 100.000 jongeren die geen werk hebben en geen opleiding volgen. Als iemand afstudeert, is de onderwijsinstelling niet meer verantwoordelijk. "We zien dat deze jongeren moeite hebben om zelfstandig de stap naar de arbeidsmarkt te zetten", aldus Bruins. Daarom is ook na het halen van een diploma hulp nodig.