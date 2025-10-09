ECONOMIE
Kabinet wil bijdragen aan veel meer humanitaire hulp aan Gaza

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 16:39
anp091025208 1
DEN HAAG (ANP) - Nederland wil eraan bijdragen dat er snel veel meer humanitaire hulp op gang komt richting Gaza. Dat heeft demissionair minister-president Dick Schoof donderdag gezegd. "Nu dat kan, moet dat ook volop plaatsvinden en zal Nederland alle steun leveren die daarvoor nodig is", aldus de premier.
Israël blokkeerde lange tijd grootschalige humanitaire hulp aan de bevolking van Gaza. De eerste fase van een vredesplan waarover de strijdende partijen overeenstemming hebben bereikt, voorziet onder meer in veel ruimere toegang voor hulpgoederen tot het door oorlog verwoeste gebied.
