VN-mensenrechtenchef: landen moeten nu samenwerken voor vrede

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 16:37
GENÈVE (ANP) - Alle landen moeten samenwerken om het vredesplan voor Gaza op een goede manier uit te voeren, zegt VN-mensenrechtenchef Volker Türk. Hij reageert op de overeenstemming die Israël en Hamas woensdagnacht hebben bereikt over de eerste fase van het plan.
Türk zegt dat we deze gelegenheid moeten aangrijpen om tot een permanent einde van het geweld in Gaza te komen. Bij het vredesplan moet ook de situatie op de Westelijke Jordaanoever in het achterhoofd worden gehouden, aldus Türk. Hij roept op tot een einde aan de "giftige retoriek van oorlog en haat".
Volgens Türk is het cruciaal dat hulpverleners, internationale journalisten en mensenrechtenonderzoekers toegang krijgen tot Gaza. Ook moet verantwoording worden afgelegd voor de grove schendingen van het humanitair recht en mensenrechten, aldus Türk.
Donderdag gaan de onderhandelingen in Egypte verder en komen vertegenwoordigers van Europese en Arabische landen samen in Parijs om te praten over de toekomst van Gaza.
