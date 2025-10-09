ECONOMIE
Trump zondag in Jeruzalem, aldus kantoor Israëlische president

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 16:42
bijgewerkt om donderdag, 09 oktober 2025 om 16:49
anp091025210 1
Donald Trump zal naar verwachting zondag zijn opwachting maken in Jeruzalem. Dat meldt het kantoor van Isaac Herzog, de Israëlische president. Herzog zou zijn agenda hebben leeggemaakt om de Amerikaanse president te ontvangen, al is er nog geen officiële aankondiging van het bezoek rondgestuurd.
Op X sprak Herzog donderdag van een "historisch en gewichtig" moment. De Israëlische president bedankte de onderhandelingsteams in Egypte voor hun inspanningen en sprak in het bijzonder lof uit over de rol van de Amerikanen in dat proces.
"Ik wil diepe dank betonen aan Donald Trump voor zijn voortrekkersrol in het vrij krijgen van de gijzelaars, de oorlog tot een einde brengen en het uitzicht bieden op een nieuwe toekomst voor het Midden-Oosten", schreef Herzog.
Loading