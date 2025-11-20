ECONOMIE
Kabinet wil bijhouden CO2-uitstoot voor mkb per 2027 schrappen

Samenleving
door anp
donderdag, 20 november 2025 om 18:58
DEN HAAG (ANP) - Bedrijven met minder dan 250 werknemers hoeven vanaf 2027 niet meer de CO2-uitstoot bij te houden die wordt veroorzaakt door zakelijke reizen en woon-werkverkeer. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen (Infrastructuur, VVD) donderdag aan de Kamer.
Het besluit past volgens hem binnen het regeringsbeleid om de regeldruk te verminderen. Op dit moment zijn ondernemingen tot honderd werknemers nog uitgezonderd van de rapportageplicht. Aartsen hoopt dat er tot 2027 "terughoudend" wordt omgegaan met de handhaving van de rapportageplicht. Hij gaat hierover in overleg met de gemeenten.
"Het midden- en kleinbedrijf (mkb) vindt het verzamelen van gegevens over woon-werkverkeer en het rapporteren lastig, omdat de administratiesystemen van het mkb er niet op zijn toegerust. Ik ben dan ook voornemens om die groep uit te gaan zonderen", aldus Aartsen. Hij hoopt het voorstel volgend jaar klaar te hebben. Het "streven" is dan om de wijziging per 1 januari 2027 in te laten gaan.
