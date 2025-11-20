ECONOMIE
België blijft tegen gebruik bevroren tegoeden voor Oekraïne

Samenleving
door anp
donderdag, 20 november 2025 om 19:02
BRUSSEL (ANP/BELGA) - De Belgische premier Bart De Wever heeft in het parlement herhaald dat België zonder keiharde garanties nooit akkoord kan gaan met de inzet van bevroren Russische tegoeden voor een lening aan Oekraïne. De Wever wil "stevige juridische garanties" en "contractueel vastgelegde risicodekking" door andere lidstaten en eventueel landen buiten de EU. Bronnen zeggen tegen het ANP dat de garanties die voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen eerder deze week heeft voorgesteld, onvoldoende zijn.
In een notitie die Von der Leyen maandag naar de EU-regeringsleiders stuurde, schreef ze dat de EU-lidstaten eventuele risico's moeten delen die aan het gebruik van bevroren Russische tegoeden kleven. België vreest represailles door Rusland, omdat het tegoed in België staat.
Het zijn geen nieuwe garanties van Von der Leyen, zeggen de bronnen. Daarnaast moeten alle EU-lidstaten akkoord zijn met waterdichte juridische garanties en is een toezegging van alleen Von der Leyen onvoldoende.
