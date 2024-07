Kabinet wil dat Wopke Hoekstra Eurocommissaris blijft

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil dat CDA'er Wopke Hoekstra Eurocommissaris blijft. Dat bevestigen bronnen na berichtgeving door RTL Nieuws.

Het is nog niet bekend welke portefeuille Hoekstra gaat krijgen. Nu houdt hij zich nog bezig met klimaat en sinds kort ook met transport.

Premier Dick Schoof zei eerder al te hopen dat Nederland een portefeuille in de financiële of economische hoek krijgt. Hoekstra heeft daar ervaring mee: in het kabinet-Rutte III was hij minister van Financiën. In het vierde kabinet van Rutte werd hij buitenlandminister. Eind vorig jaar volgde hij Frans Timmermans op als Nederlandse Eurocommissaris.

Waarschijnlijk wordt Hoekstra's voordracht op korte termijn officieel bekendgemaakt.