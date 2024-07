Kabinet kiest voor Wopke Hoekstra als Eurocommissaris

De kogel is door de kerk: CDA'er Wopke Hoekstra blijft Eurocommissaris voor Nederland. Het kabinet-Schoof heeft dat laten weten aan de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. Dat melden bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws.

Hoekstra was de afgelopen jaren minister van Financiën in het kabinet Rutte-III, minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet Rutte-IV en partijleider van het CDA. Hij werd in augustus vorig jaar voorgedragen als Eurocommissaris voor klimaat, toen Frans Timmermans besloot om terug te keren naar de Nederlandse politiek