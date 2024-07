Politico: Netanyahu wil Trump zien in VS

WASHINGTON (ANP) - De Israëlische president Benjamin Netanyahu wil tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten deze week ook de Amerikaanse oud-president Donald Trump spreken. Dat meldt Politico op basis van bronnen, die zeggen dat medewerkers van Netanyahu hierover contact hebben met het team van Trump.

Of Trump instemt, is niet bekend, maar hij heeft het verzoek nog niet afgewezen, schrijft Politico. De ontmoeting moet plaatsvinden op Trumps landgoed Mar-a-Lago in Florida, of anders na een campagnebijeenkomst van de Republikeinse presidentskandidaat in North Carolina, op donderdag.

Als president was Trump een uitgesproken bondgenoot van Israël. Hij kon ook persoonlijk goed overweg met Netanyahu, maar de twee raakten gebrouilleerd toen Netanyahu president Joe Biden feliciteerde met diens verkiezingsoverwinning in 2020. Trump erkent de verkiezingsuitslag niet. Ook viel hij publiekelijk uit tegen Netanyahu na de aanval van Hamas op Israël, op 7 oktober vorig jaar. Hij verweet Netanyahu dat de Israëlische veiligheidsdiensten de aanval niet hadden voorkomen.

Netanyahu reist naar de VS om met Biden te praten over de oorlog met Hamas. Hij heeft ook een ontmoeting met vicepresident Kamala Harris, die hoopt de nieuwe Democratische presidentskandidaat te worden nu Biden zich heeft teruggetrokken. Woensdag spreekt hij ook het Congres toe.