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Kabinet wil demonstraties makkelijker kunnen laten verplaatsen

Samenleving
door anp
vrijdag, 04 september 2026 om 13:55
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DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil dat burgemeesters sneller de mogelijkheid hebben om een demonstratie te verplaatsen naar een andere locatie, desnoods met dwang. Ook wordt voor hen duidelijker wanneer demonstranten strafbaar zijn. Verder worden de noodbevoegdheden van burgemeesters verduidelijkt in de wet.
Volgens minister Pieter Heerma (Binnenlandse Zaken) kunnen burgemeesters demonstraties al verplaatsen, maar is de drempel daarvoor nu nog erg hoog. Die moet omlaag, zonder dat het grondrecht op demonstreren wordt aangetast. Volgens Heerma is dat een "dilemma". Hij denkt ook dat een burgemeester "dit echt niet zomaar zal doen".
Het plan van het kabinet is een reactie op het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC), dat stelde dat grote wijzigingen van het demonstratierecht niet nodig zijn. Heerma noemde de voorgenomen wijzigingen "gerichte wijzigingen voor gerichte knelpunten".
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