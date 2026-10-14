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Kabinet wil fokverbod voor dolfijnen

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Het kabinet werkt aan een fokverbod voor dolfijnen. Volgens staatssecretaris Silvio Erkens (Dierenwelzijn) kunnen dolfijnen in gevangenschap niet hun natuurlijke gedrag vertonen. Daarom wil hij het houden van dolfijnen uitfaseren. Erkens denkt dat het verbod over ongeveer twee jaar kan ingaan.
Het Dolfinarium in Harderwijk hoeft dan ook niet direct dicht. Er leven daar nu nog 22 dolfijnen die niet zomaar uitgezet kunnen worden in het wild. Samen met het Dolfinarium wordt gezocht naar "een goede toekomst" voor deze dieren, aldus Erkens.
De staatssecretaris wil ook in gesprek met het Dolfinarium over hoe het verder moet. Hij benadrukt de rol die het zeedierenpark heeft in voorlichting en onderwijs, en de hoeveelheid bezoekers die het trekt. Als het Dolfinarium direct gesloten had moeten worden, dan hadden de dolfijnen euthanasie moeten krijgen, aldus Erkens. "Dat is onwenselijk en ik kan mij niet voorstellen dat er mensen zijn die dat wel een goede maatregel zouden vinden."
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