Colombia verplaatst ambassade in Israël naar Jeruzalem

JERUZALEM (ANP/AFP) - Colombia heeft officieel een ambassade in Jeruzalem geopend. Hiermee sluit het land zich aan bij een kleine groep landen, waaronder de Verenigde Staten, die deze stap hebben gezet.

In juli kondigde de nieuwe radicaalrechtse Colombiaanse president Abelardo de la Espriella de verhuizing van de ambassade aan. De stap kan worden gezien als steun voor de Israëlische soevereiniteit in Jeruzalem.

De ambassades van de meeste landen in Israël staan in Tel Aviv. Israël ziet Jeruzalem, zowel het oosten als het westen, als zijn hoofdstad. De meeste landen erkennen dit niet.

Trump

De Amerikaanse president Donald Trump besloot in 2018 de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen. Hiermee was Amerika het eerste land dat de stap maakte. Onder meer Fiji, Guatemala en Honduras volgden.

De Argentijnse president Javier Milei, uitgesproken voorstander van Israël, beloofde eerder ook de ambassade van Argentinië naar Jeruzalem te verplaatsen.