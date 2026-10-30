Kabinet wil met rookverbod bij kinderspeelplaatsen 'norm stellen'

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil met een rookverbod bij kinderspeelplaatsen "een norm stellen", zei zorgminister Sophie Hermans vrijdag. Het gaat er volgens de VVD-minister om dat duidelijk wordt gemaakt waar het normaal is om te roken en waar niet.

Op schoolpleinen is roken al verboden, daar komen nu de speelplaatsen bij, zei Hermans. Die meldt dat de afgelopen periode is gekeken waar nog meer een verbod kan komen. "Op plekken waar kinderen komen, spelen en buiten bezig zijn, is het niet normaal om in aanraking te komen met roken. Onze focus ligt bij kinderen gezond laten opgroeien."

Kinderboerderijen hebben volgens de minister nu al vaak een rookverbod, maar dat wordt dus landelijk. "Wij vinden het niet normaal dat bij speeltuinen en kinderboerderijen wordt gerookt."