Pakketbedrijf 'ontdaan' na taseren bezorger

UTRECHT (ANP) - Pakketbedrijf GLS zegt ontdaan te zijn door het incident waarbij een bezorger donderdag in de Amsterdamse Runstraat door een motoragent met een stroomstootwapen werd geraakt. De bezorger werkt voor een transportpartner die pakketten in opdracht van GLS bezorgt. Het bedrijf zegt met die partner in contact te staan over "het welzijn van de bezorger".

"We vertrouwen erop dat de politie een gedegen onderzoek naar de feiten zal uitvoeren", aldus GLS.

In een onlinevideo is een deel van de aanhouding te zien. Volgens de politie ging daar meer aan vooraf: de bezorger weigerde zijn busje te verplaatsen en zijn identiteitsbewijs te tonen. De agent zou hem twee keer voor de taser hebben gewaarschuwd. Toen de bezorger hem bij de pols pakte, rukte de agent zich los en gebruikte het stroomstootwapen.

Het geweldsgebruik wordt volgens de politie getoetst op noodzakelijkheid, proportionaliteit en rechtmatigheid. De bezorger kreeg drie bekeuringen en werd na verhoor heengezonden.