Het hoogste inruilbod voor je oude telefoon is niet altijd de beste deal

Je oude smartphone inruilen begint met een betere vraag dan ‘wat krijg ik ervoor?’. Kijk ook naar wat je voor je nieuwe toestel moet betalen. Om je inruilwaarde maximaal te benutten, vergelijk je niet alleen biedingen, maar vooral het bedrag dat je uiteindelijk bijlegt.

Een hoog bod is bovendien nog geen definitieve opbrengst. Bij Apple en Samsung volgt de definitieve waardebepaling na controle van het toestel; een afwijkende staat kan tot een ander bedrag leiden.

Vergelijk biedingen voor precies dezelfde telefoon

Vraag op dezelfde dag bij minstens drie partijen een waardebepaling op: bijvoorbeeld bij de fabrikant, een winkel met een inruilprogramma en een onafhankelijke opkoper. Vul overal hetzelfde model, dezelfde opslagcapaciteit en dezelfde staat in.

Bewaar het bod en de voorwaarden. Noteer ook of je geld, aankoopkorting of winkeltegoed krijgt. Bij Apple Trade In kun je kiezen voor korting of een Apple Gift Card; Samsung biedt direct inruilvoordeel of Samsung Credits. Behandel tegoed dat je niet nodig hebt niet als vrij besteedbaar geld.

Voorkom een tegenvallende beoordeling

Beschrijf je telefoon eerlijk en controleer hem vóór je een bod aanvraagt. Test scherm, camera’s, knoppen en opladen; maak foto’s van voorzijde, achterzijde en eventuele beschadigingen.

Model en opslag: controleer de gegevens in de instellingen, niet alleen op de oude doos.

Conditie: meld barsten en defecten. Kies niet automatisch de gunstigste categorie.

Bewijs: bewaar foto’s, het ingevulde formulier en de bevestiging.

Termijn: controleer hoelang het bod geldig is en wanneer het toestel verzonden of ontvangen moet zijn.

Lees ook wat er gebeurt bij een lager bod. Apple laat je een lagere herziene waarde accepteren of weigeren, maar veronderstel niet dat ieder programma dezelfde retour- of annuleringsmogelijkheden biedt.

Reken een inruilbonus terug naar de eindprijs

Controleer bij een bonus welke nieuwe toestellen meedoen, welke aankoopdatum geldt en of andere kortingen gecombineerd mogen worden. Tel een bonus niet nogmaals op als die al in het getoonde bod zit.

Een fictief rekenvoorbeeld laat zien waarom dit belangrijk is:

Onderdeel Inruilroute A Inruilroute B Prijs identieke nieuwe telefoon €900 €820 Totale inruilvergoeding, inclusief eventuele bonus €250 €200 Uiteindelijk bijbetalen €650 €620

Route A biedt 50 euro meer voor de oude telefoon, maar route B is uiteindelijk 30 euro voordeliger. Dit zijn verzonnen bedragen, geen actuele aanbiedingen; het voorbeeld veronderstelt gelijke overige kosten en definitief geaccepteerde vergoedingen.

Repareren vóór het inruilen? Eerst rekenen

Vraag vóór een reparatie wat die naar verwachting aan extra inruilwaarde oplevert en welke reparaties het programma accepteert. Laat bijvoorbeeld geen scherm vervangen uitsluitend omdat ‘een nette telefoon meer waard is’.

Stel dat een reparatie 100 euro kost en het bod daarna 60 euro hoger uitvalt. Dan houd je 40 euro minder over. Ook dit is een fictief voorbeeld: kijk naar netto-opbrengst, niet alleen naar het nieuwe bod.

Maak je telefoon veilig klaar voor overdracht

Maak eerst een back-up en controleer of je gegevens en belangrijke apps op je nieuwe telefoon werken. Volg daarna de instructies voor jouw toestel: verwijder accounts en activeringsvergrendelingen, wis het apparaat en haal aanwezige sim- en geheugenkaarten eruit. Regel bij een e-sim eerst de overdracht en verwijder daarna het oude profiel.

Verpak de telefoon volgens de verzendinstructies en bewaar het verzendbewijs. Vergelijk ten slotte ook met los verkopen, maar behandel vraagprijzen in advertenties niet als gegarandeerde opbrengsten. Kies de route met de beste combinatie van netto-opbrengst, voorwaarden en moeite.

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