Kabinet wil misdragingen tijdens demonstraties beter aanpakken

DEN HAAG (ANP) - De overheid krijgt meer mogelijkheden om misdragingen en overtredingen van de wet tijdens protestacties en demonstraties beter aan te pakken. Zo moeten gemeenten meer steun krijgen om demonstraties in goede banen te leiden. Het demissionaire kabinet bereidt daartoe een pakket aanvullende maatregelen voor, maakte het vrijdag bekend.

Ook schade die is ontstaan tijdens protestacties moet voortaan makkelijker verhaald kunnen worden op de dader. Daarnaast komt er een landelijk verbod om gezichtsbedekkende kleding te dragen bij demonstraties. De ministerraad stemde vrijdag in met een wetsvoorstel dat dit regelt.

Zo wordt het makkelijker om relschoppers op te sporen en te vervolgen. Juist zij bedekken vaak hun gezicht. Er zijn wel uitzonderingen mogelijk op het verbod, bijvoorbeeld als het voor deelnemers aan een protest gevaarlijk is om herkenbaar in beeld te komen vanwege een dictatoriaal regime dat zij ontvluchtten.

Grondrecht

Verder gaat het kabinet kijken naar meer mogelijkheden voor de vervolging en bestraffing van actievoerders die spoorlijnen en snelwegen bezetten of cultureel erfgoed vernielen.

Het kabinet benadrukt dat demonstraties meestal goed verlopen en dat demonstreren een grondrecht is en blijft. Op die manier kunnen mensen zich uitspreken tegen beleid, plannen of andere kwesties. Tegelijk vindt het kabinet dat er vaak misbruik wordt gemaakt van het demonstratierecht en dat maatregelen noodzakelijk zijn of beleid of regelingen moeten worden aangescherpt.

Zo onderzoekt het kabinet of de Gemeentewet moet worden aangepast, zodat een burgemeester kan bepalen dat demonstranten naar een andere locatie moeten of worden vastgehouden. Daar is nu ook al een regeling voor, maar mogelijk werkt een wettelijk kader beter.