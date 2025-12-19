ECONOMIE
Doden bij steekaanval bij treinstation Taiwan

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 december 2025 om 14:51
TAIPEI (ANP/RTR) - Bij een steekaanval in de Taiwanese hoofdstad Taipei zijn zeker drie doden gevallen, vijf mensen raakten gewond. Volgens premier Cho Jung-tai liet een man rookbommen afgaan bij het centrale treinstation van de stad, waarna hij naar een nabijgelegen metrostation in een druk winkelgebied rende. Onderweg viel hij mensen aan.
De verdachte kwam tijdens een politieachtervolging om het leven, nadat hij van een gebouw viel. Naast rookbommen had de man waarschijnlijk ook benzinebommen bij zich. Ook leek hij een kogelwerend vest en een masker te dragen.
Geweldsmisdrijven komen zeer zelden voor in Taiwan. Er wordt onderzoek gedaan naar de achtergrond van de overleden verdachte en zijn motieven.
