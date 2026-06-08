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Kabinet wil ook op stikstof over links én rechts

Samenleving
door anp
maandag, 08 juni 2026 om 16:29
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DEN HAAG (ANP) - Ook voor het stikstofbeleid wil het kabinet steun zoeken bij zowel linkse als rechtse partijen. Premier Rob Jetten zei tijdens een werkbezoek aan de Veluwe dat hij hoopt op steun van ongeveer honderd zetels in de Tweede Kamer. De minderheidscoalitie (66 zetels) heeft dan niet alleen PRO nodig (20 zetels) maar bijvoorbeeld ook JA21 (9 zetels).
Jetten erkent dat JA21 "niet de meest fanatieke partij" is als het op stikstof aankomt. "Maar het is wel een partij die een aantal keer heeft aangegeven: wij willen dat die vergunningverlening voor boeren en bedrijven weer op gang komt."
Het kabinet zei eerder bij monde van minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken) al steun te willen van links én rechts voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. JA21 zei direct al dat het kabinet voor een richting moest kiezen.
Het is de bedoeling dat het kabinet op 26 juni een pakket met stikstofmaatregelen presenteert. Jetten liet evenwel doorschemeren dat het misschien toch later wordt, mocht er meer tijd nodig zijn.
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