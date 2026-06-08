Goedkoper een huurauto huren: zo bespaar je deze zomer flink

De prijzen voor huurauto’s op zonbestemmingen lopen weer flink uiteen. Op sommige eilanden betaal je dit jaar bijna het dubbele van vorig jaar, terwijl de gemiddelde tarieven in Zuid-Europa juist zijn gedaald sinds de piek van 2022. Wie slim boekt, kan honderden euro’s per week besparen. Deze tips helpen.

Boek vroeg en buiten de piek

Huurautoprijzen zijn dynamisch: hoe dichter op de zomervakantie, hoe duurder. Reserveer dus zodra je vlucht- en hoteldata vaststaan. Reis je buiten de drukste weken (eind juli, begin augustus), dan scheelt dat al snel tientallen procenten.

Kies slim qua locatie en klasse

Een auto ophalen op een stadskantoor in plaats van de luchthaven scheelt vaak forse toeslagen. Op eilanden is de vloot klein en de prijs hoog; soms loont het om via een andere luchthaven te vliegen. Neem de kleinste klasse die praktisch werkt: compacte auto’s zijn goedkoper in huur én brandstof.

Vergelijk meerdere kanalen

Vergelijkingssites geven een eerste beeld, maar kijk ook direct bij verhuurders en bij gespecialiseerde brokers. Daar zijn all-in pakketten (inclusief eigen risico, glas- en bandenschade) vaak goedkoper dan losse verzekeringen ter plekke bijkopen.

Laat je niet upsellen aan de balie

Extra dekkingen, een upgrade of een tweede bestuurder zijn aan de balie bijna altijd duurder dan vooraf online geregeld. Check vooraf of je reisverzekering, creditcard of pechhulp al iets dekt, zodat je niet dubbel betaalt.

Let op de kleine lettertjes

Brandstofbeleid “vol-vol” is meestal het voordeligst; “vol-leeg” kost serviceloon en een hogere literprijs.

Kies voor onbeperkte kilometers om verrassingen te voorkomen.

Let op toeslagen voor jonge bestuurders, one-way-huur en grensoverschrijding.

Neem geen dure huur-navigatie: een offline kaart in Google Maps werkt prima.

Regel kinderzitjes zelf; bij de verhuurder lopen de kosten hard op.

Voorkom gedoe achteraf

Maak bij ophalen en inleveren foto’s van alle kanten van de auto, het interieur en de kilometerstand. Lever op tijd in: zelfs een uur te laat kan een extra huurdag kosten. En check lokale tol, milieuzones en vignetplicht — onwetendheid leidt tot boetes plus administratiekosten van de verhuurder.