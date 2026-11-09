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Kabinet wil opslagcapaciteit voor stroom drastisch vergroten

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil dat er veel meer grote batterijen en andere vormen van energieopslag komen. Het heeft daarover afspraken gemaakt met netbeheerders, de brancheorganisatie voor energieopslag, medeoverheden en concurrentiewaakhond ACM. Eind 2040 moet er 110 gigawattuur (GWh) aan batterijcapaciteit zijn, ruim vijftig keer zoveel als eind vorig jaar. Dat is genoeg om zo'n 37.000 huishoudens een jaar van stroom te voorzien.
Dat melden klimaat- en energieminister Stientje van Veldhoven en staatssecretaris Jo-Annes de Bat aan de Tweede Kamer. Forse uitbreiding van de opslagcapaciteit is volgens het kabinet hard nodig om duurzaam opgewekte energie ook beschikbaar te hebben als het niet waait en de zon niet schijnt. Ook helpt het om de drukte op het stroomnet, ook wel netcongestie genoemd, te verminderen.
Het elektriciteitsnet zit in vrijwel het hele land zo vol, dat burgers en bedrijven die een nieuwe of zwaardere aansluiting aanvragen, op een wachtlijst belanden. Ook de broodnodige bouw van nieuwe woningen ondervindt daar hinder van. Het helpt om het net te ontlasten als stroom kan worden gebruikt of opgeslagen op de plek waar die wordt opgewekt.
Doel van de gezamenlijke aanpak is om knelpunten weg te nemen. Zo moeten er sneller vergunningen worden afgegeven voor grote batterijen. Ook komen er afspraken over hoe de beschikbare capaciteit het beste kan worden ingezet, en tegen welke voorwaarden en vergoedingen.
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