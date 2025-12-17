Kabinet wil VOG voor ambtenaren die paspoorten uitgeven

DEN HAAG (ANP) - Gemeenteambtenaren die paspoorten en identiteitskaarten uitgeven, moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben, vindt het kabinet. Demissionair staatssecretaris Eddie van Marum (Binnenlandse Zaken, BBB) wil daarom de regels aanpassen. De aanscherping is bedoeld om fraude te voorkomen en moet ook voor uitzendkrachten gaan gelden.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken schrijft dat criminelen er in "diverse gemeenten" in zijn geslaagd om ten onrechte paspoorten te krijgen. Drie jaar geleden werden een Haagse gemeenteambtenaar en haar contactpersoon veroordeeld voor het vervalsen van paspoorten voor zware criminelen. Een van de afnemers was de zware crimineel Ridouan Taghi.

Rijksrecherche-directeur Arthur van Baaren waarschuwde later in NRC dat "het corrumperen van ambtenaren een verdienmodel is geworden in het criminele milieu". Hij vroeg zich daarbij af of een VOG genoeg is. Het kabinet meldde ook dat dertien mensen die zijn veroordeeld voor deelname aan een terroristische organisatie toch een VOG kregen.

Per 2027

"De VOG-plicht is geen sluitende oplossing", reageert een woordvoerder van Van Marum. "Maar wel een belangrijke maatregel binnen een breder pakket om fouten en fraude te voorkomen." Een ander plan is om functies te scheiden zodat één medewerker niet alle stappen mag uitvoeren om een paspoort uit te geven.

Het plan is woensdag gepubliceerd, zodat iedereen erop kan reageren. De bedoeling is dat het aangescherpte beleid begin 2027 ingaat.