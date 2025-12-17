Ombudsman: Tubbergen luisterde niet naar klachten over azc

DEN HAAG (ANP) - Toen inwoners van het Twentse dorp Albergen klaagden over de geplande komst van een opvang voor asielzoekers, is de gemeente Tubbergen daar niet goed mee omgegaan. Dat oordeelt de Nationale ombudsman. Die vindt dat de gemeente de klachten "onbehoorlijk heeft behandeld" en dat er "niet naar inwoners werd geluisterd".

Het Rijk had in 2022 een oud hotel in Albergen aangewezen als asielzoekerscentrum. Het was de eerste keer dat dit vanuit Den Haag werd opgelegd. De plannen leidden tot veel onrust in het dorp. Kort na de aankondiging werd brand gesticht op het terrein. Burgemeester Anko Postma kreeg te maken met bedreigingen en iemand plaatste een gps-tracker onder zijn auto.

Meerdere overheden waren betrokken bij het project. Niet alleen de gemeente en het Rijk, maar ook de provincie en opvangorgaan COA. Volgens de ombudsman raakten de inwoners daardoor het overzicht kwijt, waardoor de onvrede groter werd. Ze klaagden bij de gemeente. Die beoordeelde de klachten niet zelf, maar liet dat over aan een advocatenkantoor. Andere advocaten vertegenwoordigden de gemeente in die zaken. Inwoners spraken daardoor niet met wethouders of ambtenaren, maar alleen met advocaten van buiten.

Bestuurders bedreigd

Volgens Tubbergen was dat noodzakelijk. Bestuurders en ambtenaren werden bedreigd en het voelde niet veilig als zij zelf bij de gesprekken met boze burgers waren, aldus de gemeente. Ook zou het inzetten van advocaten zorgvuldiger zijn.

Ombudsman Reinier van Zutphen zegt dat hij begrijpt dat de gemeente in een lastige positie zat. "Maar door de keuzes die zijn gemaakt, was de gemeente tijdens de klachtbehandeling nauwelijks zichtbaar. Alleen strikt de procedures volgen is niet genoeg. De gemeente had beter moeten letten op de emoties en de impact op de betrokken inwoners. Door de gekozen aanpak voelden zij zich niet gezien."

'Het debat verhardt'

De ombudsman vindt ook dat de inwoners te lang hebben moeten wachten op een antwoord. Hun klachten zouden binnen veertien weken moeten zijn afgehandeld. Sommige mensen moesten meer dan negen maanden langer wachten, en enkelen wachten nog altijd. Dat is voor de ombudsman "niet behoorlijk".

Wat in Albergen speelde, gebeurt volgens de ombudsman in het hele land. "Het gesprek stokt, het debat verhardt en soms slaat de onrust om in bedreigingen." Juist daarom moeten gemeenten helpen om het vertrouwen van burgers te verbeteren. Maar gemeenten hebben volgens de organisatie dan wel "hulp en duidelijkheid van het Rijk nodig, geen zwabberend beleid".