Kabinet wil voorzichtig de knip trekken voor gevolgen Iran-oorlog

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet lijkt bereid honderden miljoenen euro's uit te trekken voor maatregelen om de gevolgen van de oorlog in Iran voor burgers en bedrijven te verzachten. Hoeveel precies, is volgens ingewijden nog niet te zeggen omdat het pakket nog "volop in beweging" is.

Voorzichtigheid is evenwel geboden, zeggen meerdere bronnen, omdat de economische gevolgen de komende tijd nog veel erger kunnen worden. Het bedrag van bijna 1 miljard euro dat in meerdere media wordt genoemd, noemen zij "aan de hoge kant".

Tot de meest kansrijke opties behoort, zoals eerder al uitlekte, een verhoging van de maximale reiskostenvergoeding die werkgevers belastingvrij mogen betalen. Per cent extra kost dit de staatskas maximaal 118 miljoen euro, afhankelijk van de mate waarin bedrijven deze mogelijkheid benutten.

Ondernemers krijgen mogelijk een verlaging van de motorrijtuigenbelasting op bestelbusjes. Per procentpunt dat daar vanaf wordt gehaald loopt de schatkist 5 miljoen euro mis. Bij een halvering zou dit dus 250 miljoen euro kosten.