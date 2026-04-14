UNHCR: boot met 250 vluchtelingen uit Bangladesh omgeslagen

door anp
dinsdag, 14 april 2026 om 18:43
TEKNAF (ANP/AFP) - Een boot met daarin ongeveer 250 vluchtelingen is gekapseisd tijdens een reis van Bangladesh naar Maleisië, meldt vluchtelingenorganisatie UNHCR. Aan boord zouden Rohingya-vluchtelingen en mensen met de Bengaalse nationaliteit zijn geweest, onder wie ook kinderen.
De opvarenden van de boot, die anderhalve week geleden zou zijn vertrokken uit Bangladesh, zijn vermist, meldt UNHCR. De boot sloeg om op de Andamanse Zee, die aan de westkant van Myanmar, Thailand en Maleisië ligt, door harde wind, een ruwe zee en te veel mensen aan boord.
De Rohingya zijn een minderheid die rond 2017 te maken kreeg met grootschalig geweld van de overheid in Myanmar. Sindsdien wonen veel van hen in Bangladesh. Nog altijd ontvluchten duizenden van hen Myanmar jaarlijks, vaak per boot naar andere landen in de regio.
"Dit tragische incident weerspiegelt de ernstige gevolgen van langdurige ontheemding en het ontbreken van duurzame oplossingen voor de Rohingya", zegt UNHCR.
