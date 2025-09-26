Kabinet zet Groningenwet door na kritisch advies Raad van State

DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet stuurt de zogenoemde Groningenwet, die onder meer de afhandeling van de schade als gevolg van de gaswinning definitief regelt, naar de Tweede Kamer. Het negeert daarbij een advies van de Raad van State, die op een aantal punten uit het wetsvoorstel flinke kritiek had.

In de wet wordt vastgelegd dat schades tot 60.000 euro worden vergoed, ook zonder dat een oorzakelijk verband met de gaswinning is aangetoond. De Raad van State waarschuwde eerder dat dit tot ongelijke uitkomsten leidt ten opzichte van mensen van wie de schade al is afgehandeld. Ook zou het ontbreken van bewijs het moeilijker kunnen maken de schade te verhalen op gasbedrijf NAM.

Ook blijft het kabinet erbij dat al het geld dat beschikbaar is gesteld voor herstel in Groningen voor de komende dertig jaar wordt vastgelegd. Dat beperkt het budgetrecht van het parlement, waarschuwde de Raad van State, de belangrijkste adviseur van de regering op wetgevingsgebied.